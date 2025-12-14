Seguici su

Volley femminile, Cuneo vince in rimonta e batte nel tie break Macerata

Cuneo Granda Volley batte Macerata 3-2 in rimonta: 28 punti di Binto Diop e due punti chiave nella corsa salvezza

CUNEO – Grande vittoria in rimonta per Cuneo Granda Volley contro Macerata. Le gatte cedono i primi due set, ma poi vincono nel finale per 3-2 (17-25; 21-25; 25-16; 25-22; 15-11) guadagnando due punti preziosi in ottica salvezza. Aggianciate le marchigiane in classifica, sono a +3 da Monviso e Perugia

Davanti al pubblico di casa Binto Diop è stata superlativa con i suoi 28 punti, ha praticamente vinto un set da sola. La prossima avversaria sarà Conegliano

 

