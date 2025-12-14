Derthona Tortona, epica rimonta in doppia OT: batte Sassari 118-113 e sogna le Final Eight

ALESSANDRIA – Che partita alla Nova Arena! La Bertram Derthona Tortona di coach Fioretti si regala una vittoria al cardiopalma contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, 118-113 dopo due overtime, nella 11ª giornata di Serie A 2025-2026. Un match che cancella la sconfitta di Bologna e riavvicina i bianconeri alle Final Eight di Coppa Italia.

Partita equilibrata dall’avvio: Tortona scappa subito con un parziale 9-2 nei primi 5′, guidato da un travolgente Gorham (parziale personale 6-0). Chiude il primo quarto sul +12 (27-15), con 8/13 da 2 e 11 rimbalzi. Sassari reagisce, ma Derthona resiste fino al supplementare, dove esplode la classe di Vital (34 punti e 7 rimbalzi) e Baldasso (30 punti e 3 rimbalzi).

Nel 2° OT decidono i dettagli: schiacciata di Vincini, tripla di Vital per il pareggio (100-103), errori ai liberi e bombe clutch. Baldasso piazza la tripla del 107-103, Pullen risponde 2/2 (109-105), ma Tortona tiene botta fino all’ultima sirena.

“Dimenticata Bologna, ora testa alle Final Eight”, il grido della Nova Arena. Derthona sale in classifica.

