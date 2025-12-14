CronacaSportTorino
Ospedale San Luigi condannato per la morte di Jacky l’Ultrà, leader della curva Juventus
Ad Orbassano, l’ospedale San Luigi condannato al risarcimento. L’indennizzo è in favore della sorella Giovanna.
TORINO – L’azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano è stata condannata dalla quarta sezione civile del tribunale di Torino a risarcire la sorella di Antonio Marinaro. Era conosciuto da tutti come Jacky l’Ultrà, lo storico esponente della tifoseria organizzata juventina. L’uomo morì il 2 gennaio 2016, 61enne, per le conseguenze di una grave infezione.
La sentenza riconosce responsabilità di carattere sanitario nella gestione del caso clinico, in particolare per una diagnosi tardiva e un percorso di cura ritenuto inadeguato. L’indennizzo è stato disposto in favore della sorella Giovanna, residente a Milano.
Il ricordo del San Luigi e il mancato accordo
Una consulenza tecnica disposta d’ufficio dal tribunale ha evidenziato criticità significative nell’operato dei sanitari, sia nella fase diagnostica sia nelle successive scelte terapeutiche. Secondo i giudici, tali mancanze hanno avuto un ruolo determinante nell’esito fatale della vicenda.
La famiglia di Marinaro è stata assistita dall’avvocato Domenico Nigro di Gregorio, che ha espresso fiducia nella tenuta della decisione anche nei successivi gradi di giudizio.
L’azienda ospedaliera ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza e ha presentato ricorso in appello, respingendo inoltre l’invito dei giudici a tentare una conciliazione.
“Riteniamo che anche la Corte d’Appello confermerà la decisione del giudice – ha dichiarato l’avvocato Nigro di Gregorio-. La sentenza di primo grado è solida, ben argomentata e motivata. Spiace dover constatare l’ostinazione della controparte nel proseguire una vicenda che dura ormai da troppo tempo”.
Il ricordo di Jacky l’Ultrà e il rispetto oltre i colori
Antonio Marinaro è stato per anni una figura simbolo della curva bianconera, fondatore del gruppo Fossa dei Campioni e punto di riferimento per intere generazioni di tifosi juventini. La sua lunga militanza lo aveva reso un personaggio noto e rispettato anche al di fuori del mondo Juve.
Al suo funerale parteciparono centinaia di tifosi juventini e anche sostenitori del Torino. Pochi giorni prima, durante una partita tra Torino ed Empoli, allo stadio Olimpico comparve uno striscione che recitava: “Onore al guerriero bianconero – Ciao Jacky”, segno di un rispetto che aveva superato ogni rivalità sportiva.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese