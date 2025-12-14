La figlia di Giovannino Agnelli si è sposata in gran segreto nell’anniversario della morte del padre

MONTOPOLI – Virginia Asia Agnelli, figlia di Giovanni Alberto Agnelli, per tutti Giovannino, si è sposata con una cerimonia riservatissima in Toscana. Il matrimonio con Franki Lagrange, imprenditore attivo nel settore dell’organizzazione di eventi, si è svolto lontano dai riflettori, nel segno della discrezione.

La data scelta non è stata casuale: le nozze si sono celebrate sabato 13 dicembre 2025, nel giorno del 28° anniversario della scomparsa del padre. Giovannino Agnelli morì nel 1997 a soli 33 anni per un tumore, quando Virginia Asia aveva appena tre mesi. Un modo, quello della sposa, per rendere omaggio alla sua memoria.

Ventotto anni, Virginia Asia Agnelli è cresciuta tra gli Stati Uniti e il Regno Unito insieme alla madre, l’architetta inglese Frances Avery Howe. Dopo gli studi all’estero, ha frequentato un corso d’arte alla Leeds Arts University, costruendo un percorso lontano dall’esposizione mediatica.

La cerimonia si è tenuta alla Fattoria Varramista di Castel del Bosco, a Montopoli in Val d’Arno, nella campagna pisana. Un luogo dal forte valore simbolico per la famiglia: proprio lì, nel 1996, si erano sposati i suoi genitori. La proprietà, storica residenza toscana degli Agnelli, è oggi messa in vendita.

All’evento hanno partecipato circa 600 invitati, arrivati in modo riservato con mezzi schermati. Tra i presenti, secondo indiscrezioni, diversi membri della famiglia Agnelli-Elkann, in un clima di assoluta privacy che ha caratterizzato l’intera giornata. Un matrimonio intimo, carico di significato personale, celebrato nel solco della memoria familiare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese