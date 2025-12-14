Juventus batte Bologna al Dall’Ara: gol di Cabal

BOLOGNA – Vittoria della Juventus in trasferta al Dall’Ara di Bologna. Basta un solo gol di Cabal nel secondo tempo scaturito da calcio d’angolo corto con lo scambio Conceiçao e Yildiz che trova la testa di Cabal e la mette in rete.

Dopo un primo tempo ad alto ritmo, il secondo tempo era iniziato giù di tono con un Bologna che gestiva bene la palla poi la rete al 64′ del colombiano sblocca il risultato che la Juve incassa mentre il Bologna è sempre più aggressivo e finisce con l’espulsione di Heggem dei rossoblù e due cartellini gialli, uno dei quali al capitano De Silvestri per eccessiva protesta.

Con questa vittoria la Juventus arriva ai 26 punti e si piazza a -1 dalla Roma in quarta posizione, anche se i giallo rossi hanno una partita in meno.

