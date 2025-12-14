Quinta vittoria di fila per Basket Torino che batte Cremona 69-73

CREMONA – La Reale Mutua Basket Torino continua il suo momento positivo e conquista una vittoria pesante anche sul parquet del PalaRadi di Cremona, superando la Ferraroni Juvi per 73-69. È il quinto successo consecutivo per i gialloblù, arrivato al termine di una gara complicata e combattuta, nella quale la squadra piemontese ha dovuto rincorrere a lungo.

La partita non è stata brillante sul piano offensivo come nelle precedenti uscite, ma Torino ha saputo restare agganciata al match grazie a una difesa solida e a una grande tenuta mentale. I padroni di casa hanno provato più volte ad allungare, arrivando anche sul +10 alla fine del terzo quarto, dando l’impressione di poter indirizzare la sfida.

Nel momento più delicato è però arrivata la reazione degli uomini di coach Moretti. Nell’ultimo periodo la Reale Mutua ha cambiato marcia, alzando l’intensità difensiva e affidandosi con efficacia alla zona, che ha messo in difficoltà l’attacco della Juvi. In attacco, ancora una volta, a fare la differenza è stato MaCio Teague, decisivo nei possessi chiave e autore di 21 punti, superando quota 20 per la terza partita consecutiva.

Il successo consente a Torino di salire a un bilancio di 9 vittorie e 8 sconfitte dopo 17 giornate, superando la soglia del 50% e consolidando la fiducia di un gruppo che sembra aver trovato continuità e identità.

