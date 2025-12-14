Fumetti, giochi e cosplay: Xmas Comics & Games a Torino per la XI edizione

TORINO – Dopo l’avvio di pura magia nerd di ieri, L’Oval del Lingotto si è già riempito fin dalle prime ore di oggi, domenica 14 dicembre, per l’XI edizione di Xmas Comics & Games. Migliaia i visitatori arrivati per una giornata che mescola creatività, gioco e intrattenimento, trasformando il grande spazio fieristico in una vera città dell’immaginazione.

Il cuore della manifestazione resta una dei punti forti del Piemonte: il fumetto. Oltre quaranta tra fumettisti, illustratori ed editori sono presenti per incontrare il pubblico, firmare disegni personalizzati e raccontare il proprio lavoro durante incontri e presentazioni. È un’occasione rara per avvicinarsi agli autori e osservare dal vivo il processo creativo della “nona arte”.

Il programma della giornata

Il programma di oggi si muove tra palchi, sale incontri e grandi aree tematiche. Nel pomeriggio, alle 14, uno dei momenti più curiosi è la presentazione de L’Inkredibile Primo Nero Show, che segna l’esordio nel fumetto di Primo Nero, personaggio noto sul web per i suoi video surreali girati per le strade di Roma.

Ampio spazio anche al gioco, declinato in tutte le sue forme. L’area games ospita giochi da tavolo, di ruolo, carte collezionabili e laboratori creativi, mentre l’area videogames è animata da tornei e postazioni di gioco libero che spaziano dai grandi titoli competitivi alle produzioni indipendenti. Accanto ai cabinati e alle simulazioni di guida, trovano spazio anche laser game e aree dedicate ai game designer emergenti.

Per le famiglie e i più piccoli, l’atmosfera cambia volto nella Casa del Grinch, un vero villaggio di Natale dove i bambini possono incontrare personaggi iconici, partecipare a laboratori creativi, giocare con grandi mattoncini Lego e lasciarsi coinvolgere da attività pensate su misura per loro.

Il pomeriggio entra nel vivo con il cosplay. Dopo le qualificazioni del karaoke, il main stage ospita la tappa italiana del Nordic Cosplay Championship, competizione internazionale che seleziona i migliori cosplayer per la finale in Svezia. Costumi, interpretazione e tecnica vengono valutati da una giuria di esperti, in uno degli eventi più seguiti dell’intera giornata.

Non manca lo spazio per la divulgazione, a cui sarà dedicato uno spazio in sala incontri. Si parlerà di propmaking, con un viaggio dietro le quinte della creazione di oggetti scenici, e di scienza applicata al fumetto, grazie all’intervento del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino.

Nel pomeriggio, l’area rock accoglie la finale della Battle of the Bands, che porta sul palco giovani gruppi musicali pronti a contendersi premi e opportunità professionali. La chiusura, come da tradizione, è affidata a Cristina D’Avena, che alle 18 trasforma l’Oval in un grande coro collettivo, richiamando fan di tutte le età.

Xmas Comics & Games si conferma così un evento capace di parlare a pubblici diversi, unendo generazioni e passioni in una sola giornata all’insegna della creatività.

