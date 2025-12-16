Quotidiano Piemontese
Bus Gtt esce di strada e si schianta contro una vetrina in via Cernaia a Torino
Nel pomeriggio di oggi all’altezza di piazza Solferino
TORINO – Nel pomeriggio di oggi a Torino un bus della linea 8 di Gtt è uscito di strada ed è finito contro una vetrina di un negozio. É successo in via Cernaia, all’angolo con piazza Solferino. Per cause ancora da chiarire il mezzo ha sbandato, ha urtato un’altra auto e si è schiantato contro la vetrina del ristorante “Rizzelli”.
Sul posto il 118 che ha soccorso i feriti, la polizia e i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo la donna che guidava l’auto convolta.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Confessa il conducente del furgone che ha tamponato l’auto su cui viaggiava la neonata che ha perso la vita nello scontro sulla A5: «Ero sotto choc e sono ripartito»
Cittadini2 giorni fa
La figlia di Giovannino Agnelli si è sposata in gran segreto nell’anniversario della morte del padre
Società1 giorno fa
La Stampa in vendita, Luciana Littizzetto scrive una lettera a John Elkann – VIDEO
Economia3 giorni fa
«La Juventus non è in vendita»: John Elkann fa chiarezza in un video sui canali ufficiali del club
Società20 ore fa
Torino approva il bilancio 2026: un piano da 2,3 miliardi tra continuità e investimenti strategici
Quotidiano Piemontese26 secondi fa
Bus Gtt esce di strada e si schianta contro una vetrina in via Cernaia a Torino
Politica1 ora fa
La Giunta di Torino approva il nuovo Piano regolatore, ora passerà per il Consiglio comunale: ecco cosa c’è dentro
Cittadini2 ore fa