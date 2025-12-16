Bus Gtt esce di strada e si schianta contro una vetrina in via Cernaia a Torino

TORINO – Nel pomeriggio di oggi a Torino un bus della linea 8 di Gtt è uscito di strada ed è finito contro una vetrina di un negozio. É successo in via Cernaia, all’angolo con piazza Solferino. Per cause ancora da chiarire il mezzo ha sbandato, ha urtato un’altra auto e si è schiantato contro la vetrina del ristorante “Rizzelli”.

Sul posto il 118 che ha soccorso i feriti, la polizia e i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo la donna che guidava l’auto convolta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese