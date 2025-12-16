Montanaro: anziano di 83 anni trovato morto in casa dai nipoti

MONTANARO – Potrebbe aver avuto un malore o essere rimasto vittima di un incidente domestico l’anziano di 83 anni trovato morto in casa.

Il ritrovamento

Secondo quanto si apprende, a ritrovare il corpo dell’uomo nel pomeriggio di oggi, nel suo casolare all’incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco, sarebbero stati i nipoti che non sentendolo da giorni si sono recati a casa del pensionato e hanno scavalcato il cancello. Poi la tragica scoperta.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura e i carabinieri di Chivasso per i rilievi del caso. Presente anche il medico legale che ha escluso la morte violenta. Pare che l’uomo fosse un accumulatore seriale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese