Cabinovie in coffee corner ed edizioni limitate: le novità di Caffè Vergnano per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

SANTENA – Caffè Vergnano prosegue il suo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui è Official Coffee, grazie all’accordo di distribuzione con Coca-Cola HBC e al supporto di Coca-Cola, partner storico dei Giochi.

A circa cinquanta giorni dall’inizio dell’evento sportivo più atteso al mondo, la più antica torrefazione italiana ha presentato oggi le iniziative che accompagneranno l’appuntamento olimpico, con l’obiettivo di portare l’eccellenza dell’espresso italiano sulle scene internazionali.

Cabinovie dismesse che diventano coffee corner

Il cuore del progetto è un’iniziativa che unisce design, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Sei cabinovie dismesse degli impianti di Livigno sono state recuperate e riprogettate dal Dipartimento di Design di Caffè Vergnano per diventare coffee corner dal carattere unico.

Spazi originali che non si limitano a offrire un servizio di ristoro, ma raccontano l’identità delle località olimpiche, trasformando il rito quotidiano del caffè in un’esperienza legata alle storie e alle atmosfere dei luoghi che ospiteranno i Giochi.

L’anteprima a Torino

Il primo coffee corner è stato presentato oggi a Torino, al Lumen di corso Moncalieri, con vista su piazza Gran Madre. Un’anteprima che permette di vivere fin da ora l’atmosfera olimpica. Nei prossimi mesi la cabinovia, insieme alle altre, proseguirà il viaggio verso le destinazioni dei Giochi, dove dal 6 febbraio accoglierà il pubblico come punto di ristoro e di contatto diretto con il caffè ufficiale dell’evento.

Presente all’evento Carolina Vergnano che ha discusso con la stampa i mercati e i primi dati sul fatturato di Caffè Vergnano: una tendenza in crescita nel 2025 grazie soprattutto alla grande distribuzione. L’Head of Trade Marketing, responsabile per le Olimpiadi, Federico Rinaldi, ha spiegato le iniziative per le sei location di Milano Cortina 2026.

40 gli addetti on site a Milano Cortina 2026 che gestiranno oltre ai sei coffee corner, anche gli chalet e i carrelli in tutte le sei venue delle gare.

Oltre al caffè italiano la cabina prepara anche la cioccolata calda, un peccato di gola che servirà ad addolcire un po’ le giornate di sport. Attesi, oltre i 4000 atleti anche milioni di spettatori, che potranno assaggiare anche un drink mix di caffè e cioccolata.

Tazzina e miscela in edizione limitata

Accanto ai coffee corner, Caffè Vergnano ha svelato anche la tazzina Limited Edition 2026, nella tonalità carta da zucchero, ispirata al cielo limpido e alla neve delle Olimpiadi invernali. Presentato inoltre il pack speciale della miscela 100% arabica, tostato lentamente secondo il metodo tradizionale dell’azienda, simbolo di rigore e attenzione al dettaglio.

L’eccellenza italiana in vetrina mondiale

Con queste iniziative, Caffè Vergnano conferma la volontà di promuovere la cultura del caffè italiano anche durante i Giochi Olimpici e Paralimpici, sfruttando una vetrina globale per rafforzare il legame tra tradizione, innovazione e Made in Italy, in un contesto di respiro internazionale.

