TORINO – La giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Torino si aprirà all’insegna di una marcata nuvolosità, legata al transito di infiltrazioni umide in quota che continueranno a interessare il Piemonte occidentale. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da condizioni instabili soprattutto nelle prime ore, con deboli piogge e cieli chiusi, seguite però da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Non sono previste criticità rilevanti né allerte meteo.

Mattino – Cieli coperti e piogge deboli sulla città

Nel corso della mattinata, Torino sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni deboli ma diffuse, in particolare nelle prime ore. Gli accumuli previsti si manterranno contenuti, attorno ai 3 millimetri, ma sufficienti a rendere l’atmosfera umida e grigia, tipica delle fasi di maltempo invernale. Le temperature minime si attesteranno sui 6°C, mentre i venti deboli dai quadranti meridionali, in prevalenza da Sud-Sudovest, contribuiranno a mantenere un clima relativamente mite.

Pomeriggio – Fenomeni in attenuazione e nubi meno compatte

Con il passare delle ore, nel pomeriggio, si assisterà a una graduale attenuazione delle precipitazioni, che tenderanno a esaurirsi lasciando spazio a nubi meno compatte. Pur rimanendo un cielo prevalentemente nuvoloso, non si escludono brevi e timide schiarite, soprattutto nelle fasi centrali della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 13°C, valori superiori alle medie stagionali. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1997 metri, conferma l’assenza di neve alle basse e medie quote.

Sera – Tempo più asciutto ma ancora nuvoloso

In serata, il tempo tenderà a risultare più asciutto, con cieli ancora irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni significativi. Una fase di stabilità temporanea che aprirà la strada a un contesto più variabile nei giorni successivi.

Tendenza meteo Torino

  • Giovedì 18 dicembre: cieli prevalentemente nuvolosi;
  • Venerdì 19 dicembre: tempo variabile, con possibili schiarite;
  • Sabato 20 dicembre: condizioni più soleggiate e stabili.
