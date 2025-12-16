PiemonteTrasporti
Chiuso il Tunnel di Tenda a causa delle nevicate: attivato il piano di disgaggio controllato delle valanghe
Il tunnel di Tenda sarà temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni
TORINO – Anas fa sapere che viste le nevicate registrate nelle scorse ore, l’Autorità francese ha attivato il piano di disgaggio controllato delle valanghe lungo la strada dipartimentale 6204, proseguimento in Francia della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roya”.
Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività – che interessano il versante in prossimità dell’imbocco francese –, domani, 17 dicembre, il tunnel di Tenda sarà temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle ore 8:00 fino al termine delle operazioni, previsto alle ore 9:00.
In Piemonte, intanto, Arpa ha esteso anche per la giornata di domani una allerta gialla sul Piemonte meridionale per rischio idrogeologico, neve e valanghe con locali allagamenti, isolati fenomeni di versante e disagi per la viabilità.
Tempo diffusamente perturbato nella seconda parte della giornata odierna, con fenomeni più intensi sulle aree sudorientali al confine con la Liguria fino a fine giornata. Quota neve in rialzo nel corso del pomeriggio fino a portarsi oltre i 1000-1200 m. Domani deboli precipitazioni a carattere sparso al mattino, in esaurimento al pomeriggio.
