MeteoPiemonte
Prosegue l’allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico, neve e valanghe
Sul Piemonte è tornata abbondante anche la neve
TORINO – Come già anticipato, sul Piemonte è arrivata un’intensa perturbazione di origine atlantica con precipitazioni su tutto il Nordovest dell’Italia, anche intense sul Piemonte nella giornata di oggi. È tornata abbondante anche la neve in Piemonte.
Per questo motivo Arpa Piemonte ha esteso anche per la giornata di domani una allerta gialla sul Piemonte meridionale per rischio idrogeologico, neve e valanghe con locali allagamenti, isolati fenomeni di versante e disagi per la viabilità.
Tempo diffusamente perturbato nella seconda parte della giornata odierna, con fenomeni più intensi sulle aree sudorientali al confine con la Liguria fino a fine giornata. Quota neve in rialzo nel corso del pomeriggio fino a portarsi oltre i 1000-1200 m. Domani deboli precipitazioni a carattere sparso al mattino, in esaurimento al pomeriggio.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese