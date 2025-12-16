Ha rapinato e ferito due anziani ad Alessandria: arrestato un uomo

ALESSANDRIA – Denunciato e arrestato un uomo di 33 anni accusato di aver messo a segno rapine violente scegliendo come vittime gli anziani.

I fatti

Due rapine, tra fine settembre e i primi di ottobre, sempre in danno di anziani sorpresi a rincasare presso le proprie abitazioni. Azioni violente, che in una delle due circostanze hanno costretto la vittima a ricorrere alle cure dei sanitari per una grave ferita alla testa.

Stesso modus operandi: l’autore, approfittando del buio della sera, individua la vittima in relazione all’età, la sorprende alle spalle, la blocca con un braccio al collo e la scaraventa a terra, per poi rapinarla.

I carabinieri della Sezione Operativa del locale NOR hanno avviato le indagini fin dal primo evento di fine settembre, con numerosi servizi perlustrativi in abiti civili e con la minuziosa analisi di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree interessate.

Proprio da alcuni frame è stato possibile individuare e riconoscere, per corporatura, fisionomia, ricostruzione del tragitto e modus operandi, l’autore del delitto, già noto per precedenti penali specifici e già stato in carcere per rapina.

L’identificazione ha quindi permesso ai militari dell’Arma di denunciare il rapinatore e di chiedere l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per arginarne l’inclinazione criminale, a cui è seguito l’arresto su ordinanza del G.I.P. del Tribunale locale.

