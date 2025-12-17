Incendio in un alloggio nella notte a Torino: cinque persone ricoverate per intossicazione da fumo

TORINO – Un incendio è divampato all’interno di un alloggio a pochi passi dalla zona di Porta Nuova. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte per le fiamme sviluppatesi in un appartamento di via Achille Loria, traversa di corso Turati.

L’abitazione, situata all’interno di una palazzina, è stata interessata dall’incendio per cause e con una dinamica ancora in fase di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 di Azienda Zero, con due ambulanze.

Fortunatamente non si registrano persone ustionate, ma diverse sono state prese in cura per intossicazione da fumo. In particolare, cinque persone sono state trasportate in ospedale: tre al Mauriziano e due alle Molinette.

Le loro condizioni non destano preoccupazione.

