Novara, nella borsa aveva dieci confezioni di salame DOP rubate nel supermercato: fermata una donna

NOVARA – Una donna è stata fermata e denunciata per tentato furto aggravato.

I fatti

La donna è stata fermata nel primo pomeriggio di ieri dopo essere stata sorpresa a sottrarre merce all’interno di un supermercato cittadino. L’intervento è avvenuto intorno alle 14.15, quando una pattuglia della polizia di Stato di Novara è stata inviata sul posto a seguito della segnalazione di una persona in stato di agitazione bloccata dall’addetta alla sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, la donna, classe 2006 e sprovvista di documenti di identità, avrebbe occultato all’interno della propria borsa dieci confezioni di salame DOP, superando le casse senza procedere al pagamento. La merce, dal valore complessivo di 114,49 euro, è stata recuperata integra e restituita all’esercizio commerciale.

L’addetta alla vigilanza ha riferito che la donna si aggirava tra le corsie e che, una volta fermata, non ha comunque opposto resistenza né minacciato il personale.

Risulta già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio ed era destinataria anche di un rintraccio per notifica emesso da un’altra Questura.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata e, contestualmente, la Divisione Polizia Anticrimine ha avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo per applicazione di una misura di prevenzione.

