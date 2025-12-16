Investito un uomo sui binari ad Alpignano, è grave ma non in pericolo di vita

ALPIGNANO – La circolazione treni è sospesa tra Alpignano (TO) e Collegno (TO) per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria dopo l’investimento di una persona. Un uomo di 73 anni è stato infatti investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Alpignano attorno alle 9 di oggi, martedì 16 dicembre. È stato estratto vivo dai Vigili del fuoco ed è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in elisoccorso. Anche se grave, non sarebbe in immediato pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polfer. Dai primi riscontri sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. Una volta gettatosi fra i binari, il convoglio lo avrebbe travolto e trascinato.

Trenitalia nel frattempo ha messo a disposizione quattro bus per cercare di limitare i disagi sulla linea e venire incontro all’utenza.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

