Gtt invita i cittadini a scoprire, fotografare e condividere i “Mezzi delle Feste”, tram e minibus a tema natalizio

TORINO – Il Natale è ormai alle porte. Le vetrine sono addobbate, ghirlande e alberi scintillano pieni di lucine e a Torino anche i mezzi del trasporto pubblico si vestono a festa.

GTT, infatti, invita cittadini e visitatori a vivere le festività in città in modo unico e coinvolgente grazie ai “Mezzi delle Feste”, tram e minibus decorati a tema natalizio attraverseranno la città durante tutto il periodo delle feste, portando allegria e sorpresa lungo le strade torinesi, pensati per trasformare ogni viaggio in un’esperienza magica.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stupire i passeggeri e coinvolgerli in un momento di creatività.

I Mezzi delle Feste sui social

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente: scoprire i mezzi decorati, fotografarli e condividere le immagini sui propri profili social, taggando @GTT e utilizzando l’hashtag #MezzidelleFesteGTT.

Le foto saranno ri-postate direttamente sul profilo social ufficiale di GTT, per condividere insieme la magia delle Feste con tutta la città.

Con i Mezzi delle Feste, GTT non offre solo un servizio di trasporto, ma propone un’occasione di incontro, divertimento e partecipazione, trasformando le strade della città in un percorso di festa.

Scrive l’azienda.

