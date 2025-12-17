CittadiniTorino
“Di che seno sei?” a Vanchiglia c’è la Tettologa
Per via Santa Giulia si aggira un cartellone che ha attirato la curiosità dei passanti: dietro c’è la Tettologa, con il suo negozio di intimo
TORINO – Una nuova, curiosa attività sta attirando l’attenzione nel quartiere Vanchiglia, precisamente in via Santa Giulia.
Nonostante il negozio sia aperto da più di quarant’anni, solo di recente è apparso in vetrina un curiosissimo cartello, che chiede ai passanti: “Di che seno sei?”.
Monica Morrusco, la proprietaria del negozio Fantasia, si auto-definisce “la tettologa”, un neologismo coniato per tradurre in italiano il concetto di bra fitting, ovvero la consulenza e lo studio dell’anatomia del seno per trovare l’intimo più adeguato a ciascuna corporatura.
Morrusco porta quindi un modello già diffuso in altri paesi, fornendo consulenza alle sue clienti che spesso hanno problemi a individuare i capi giusti nelle catene della grande distribuzione.
Una simpatica trovata di marketing che attira lo sguardo dei passanti e che riesce a riportare l’attenzione sul commercio di prossimità, elemento vitale per l’economia e la vitalità dei nostri quartieri.
