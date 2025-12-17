Juventus Women sconfitta in casa dal Manchester United, si complica il sogno Champions

TORINO – Una sconfitta casalinga nel tempio dell’Allianz Stadium che davvero non ci voleva. La Juventus Women è stata sconfitta 0-1 dal Manchester United grazie ad un gol di Jessica Park arrivato al 18′ e che le bianconere non sono riuscite a recuperare.

Un peccato perchè fin qui il percorso in Champions League della Juventus Women era stato splendido e questa sconfitta pesa, vista anche la classifica molto corta. Le donne in bianconero sono comunque ancora ottave, in piena corsa per i playoff e non troppo lontane dalla qualificazione diretta ai quarti, con i 10 punti fin qui conquistati.

