Il Torino FC in visita all’ospedale Regina Margherita e a Casa UGI: un pomeriggio di sorrisi per i piccoli pazienti

TORINO – Un pomeriggio speciale, carico di emozione e spirito natalizio, quello vissuto oggi all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e a Casa UGI. Una nutrita delegazione del Torino Football Club ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati, regalando momenti di leggerezza, gioco e condivisione in un contesto segnato dalla sofferenza e dall’incertezza.

I calciatori granata, divisi in gruppi, hanno trascorso parte del pomeriggio con i pazienti di Casa UGI, dove si sono messi in gioco con entusiasmo tra partite improvvisate, sorrisi e risate. Un clima di festa autentica, capace di rompere, anche solo per qualche ora, la routine.

Un’altra rappresentanza del Club ha invece visitato i reparti dell’ospedale Regina Margherita, accompagnata dalla professoressa Franca Fagioli e da Emma Sarlo Postiglione, segretario generale di UGI Odv. Il percorso ha toccato i reparti di Oncoematologia pediatrica, il Centro Trapianti e l’Hospice Isola di Margherita, luoghi in cui la presenza dei giocatori ha assunto un valore simbolico e umano ancora più profondo.

Durante la visita, i calciatori hanno distribuito piccoli regali e, soprattutto, sorrisi, dedicando tempo e attenzione a ogni giovane paziente. Gesti semplici, ma capaci di lasciare un segno importante nei bambini e nei ragazzi, desiderosi di vivere momenti di normalità, spensieratezza e coinvolgimento.

Un pomeriggio natalizio diverso dal solito, destinato a restare nella memoria di chi lo ha vissuto: un incontro tra sport e solidarietà che conferma, ancora una volta, come il calcio possa diventare strumento di vicinanza e speranza, soprattutto per chi sta affrontando una delle sfide più difficili della propria vita.

