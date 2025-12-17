Torino, riaperto dopo 5 anni il presidio di polizia locale a Mirafiori

TORINO – E’ stato riaperto questa mattina il presidio di polizia locale di Mirafiori, negli spazi della Circoscrizione 2, in strada Castello di Mirafiori. Chiuso nel 2020 e più volte richiesto dai cittadini, ora è tornato a nuova vita.

Ad inaugurare i locali erano presenti il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi ed il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che ha ricordato l’attenzione che l’amministrazione comunale sta dedicando a Mirafiori, con la riapertura nell’ultimo anno di due biblioteche (Pavese e Negarville) e appunto l’inaugurazione odierna.

40 nuovi agenti per Mirafiori

Sono 40 i nuovi agenti di polizia locale che da oggi saranno dislocati sul territorio, 8 istruttori e 32 nuove reclute, alle quali lo stesso sindaco ha consegnato, con il Vice Comandante della Polizia Locale di Torino, il distintivo.

Il sindaco Lo Russo ha approfittato dell’evento per richiamare il nuovo piano regolatore della città di Torino, annunciato ieri, ricordando che sarà indirizzato proprio sulla centralità dei quartieri.

Il ruolo del governo

Lo Russo ha anche chiesto che il governo cambi al più presto marcia e assegni alla città nuovi agenti di polizia di Stato. “A Torino – ha detto il sindaco – mancano 200 agenti di polizia e la situazione peggiorerà l’anno prossimo con i nuovi pensionamenti, che non saranno equlibrati dalle nuove assunzioni (ogni 4 agenti pensionati ne entreranno in servizio solo 3).”

“Il governo – ha insistito Lo Russo – deve fare la sua parte per la sicurezza delle città, non solo di Torino. Anche perchè ricordiamo che i compiti della polizia locale sono diversi da quelli della polizia di Stato, cui spetta la gestione della sicurezza”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese