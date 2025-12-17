Tre giovani sospetti davanti a una scuola, uno prende a pugni e morsi i poliziotti: arrestato a Torino

TORINO – Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Torino per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato anche per oltraggio a P.U.

I fatti

Nei giorni scorsi, gli agenti di polizia sono intervenuti nel quartiere Lingotto di Torino dove era stata segnalata la presenza, dinanzi a un istituto scolastico, di tre giovani sospetti.

Gli operatori hanno subito intercettato i tre, fermandoli per identificarli: due di essi, di 20 e 25 anni, si sono mostrati particolarmente insofferenti al controllo, rivolgendo degli insulti e delle minacce ai poliziotti.

Alla richiesta di seguirli in ufficio per accertamenti, il ventenne ha aggredito gli operatori con pugni e morsi ed è stato arrestato.

L’arresto del 20enne è stato convalidato; il Tribunale lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. L’altro giovane, di 25 anni, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per resistenza e minacce a P.U.

