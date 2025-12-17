CronacaTorino
A Druento l’ennesimo bancomat fatto esplodere nella notte dai ladri: danni e bottino da quantificare
Ancora nessuna traccia dei malviventi
DRUENTO – Non è la prima volta che ci occupiamo dell’esplosione dei bancomat a opera di bande di ladri. L’ultimo caso si era verificato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 dicembre è stata rapinata la filiale della Bper Banca di Lagnasco (CN); questa notte invece è avvenuto a Druento.
Qui, in via Torino, i residenti sono stati svegliati dall’esplosione del bancomat della filiale dell’Unicredit. Secondo quanto si apprende, i ladri hanno utilizzato una bombola di acetilene per saturarlo e quando è scoppiato ha provocato ingenti danni alle strutture. Dopo il colpo i ladri sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce.
Sul posto i carabinieri di Venaria Reale per i rilievi e le indagini del caso. Da quantificare l’entità del bottino portato via dai malviventi.
