Torino: arte e mostre da visitare durante le festività natalizie

TORINO – Durante le festività natalizie, Torino offre a cittadini e turisti numerose opportunità di immergersi nell’arte grazie alle mostre in corso presso le istituzioni della Fondazione Torino Musei. La GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, il MAO – Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica saranno aperti con orari speciali, permettendo visite anche nei giorni festivi, fatta eccezione per il 25 dicembre.

Alla GAM, tra le esposizioni da non perdere figurano:

“Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni” a cura di Fabio Cafagna ed Elena Volpato, che esplora la notte come spazio di sperimentazione artistica, scientifica e poetica, dalle osservazioni di Galileo fino alle visioni contemporanee di Vija Celmins e Thomas Ruff;

“Anger Pleasure Fear” di Linda Fregni Nagler, prima mostra antologica italiana dell’artista, incentrata su memoria, visione e materialità dell’immagine;

“Frangibile” di Elisabetta Di Maggio, che attraverso l’intaglio e materiali diversi propone un percorso sensoriale e riflessivo;

“Culture Nature” di Lothar Baumgarten, un viaggio fotografico tra paesaggi e comunità Yanomami;

“L’intruso” con le opere di Davide Sgambaro, un intervento curatoriale che crea un dialogo tra arte contemporanea e collezioni del museo.

Al MAO, da segnalare:

“Chiharu Shiota: The Soul Trembles” , mostra fino al 28 giugno 2026 che raccoglie installazioni monumentali, sculture e fotografie dell’artista giapponese;

“Declinazioni contemporanee #3”, residenze d’artista e installazioni site-specific che reinterpretano il patrimonio museale attraverso opere di Ritu Sarin, Tenzing Sonam, Sunmin Park e Francesco Simeti.

A Palazzo Madama, le mostre principali includono:

“Vedova Tintoretto. In dialogo” , confronto tra il maestro veneziano Tintoretto e Emilio Vedova;

“Bianco al femminile” , esposizione di tessuti e abiti femminili in bianco, tra ricami, merletti e arte applicata;

“Il castello ritrovato. Palazzo Madama dall’età romana al medioevo”, mostra che racconta la storia millenaria dell’edificio, dalle origini romane ai fasti sabaudi.

Gli orari speciali durante le festività consentono di visitare le mostre anche nei giorni 24, 26, 29 e 30 dicembre (10:00-18:00), il 31 dicembre (10:00-14:00), il 1 gennaio (14:00-18:00) e il 5 e 6 gennaio (10:00-18:00). Il 25 dicembre i musei saranno chiusi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese