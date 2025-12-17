Torino: sequestrati oltre 11 kg di melassa di contrabbando nei shisha bar

TORINO – Controlli a sorpresa nei shisha bar di Torino hanno portato al sequestro di oltre undici chilogrammi di melassa di contrabbando. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) del capoluogo piemontese, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il supporto delle stazioni territoriali dei carabinieri.

Durante gli accertamenti è emersa la detenzione e l’utilizzo di melassa priva delle autorizzazioni previste dalla legge, destinata al consumo con il narghilè. A seguito delle irregolarità riscontrate, il prodotto illecito è stato sequestrato e i titolari delle attività coinvolte sono stati multati per un totale di 55 mila euro.

