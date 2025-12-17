Seguici su

CronacaTorino

Torino: sequestrati oltre 11 kg di melassa di contrabbando nei shisha bar

Sanzioni per 55 mila euro a carico dei titolari

Alessia Serlenga

Pubblicato

4 minuti fa

il

TORINO – Controlli a sorpresa nei shisha bar di Torino hanno portato al sequestro di oltre undici chilogrammi di melassa di contrabbando. L’operazione è stata condotta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) del capoluogo piemontese, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il supporto delle stazioni territoriali dei carabinieri.

Per approfondire:

Durante gli accertamenti è emersa la detenzione e l’utilizzo di melassa priva delle autorizzazioni previste dalla legge, destinata al consumo con il narghilè. A seguito delle irregolarità riscontrate, il prodotto illecito è stato sequestrato e i titolari delle attività coinvolte sono stati multati per un totale di 55 mila euro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *