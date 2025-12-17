Juventus Play porta il club nelle case dei tifosi 24 ore su 24

TORINO – La Juventus ha lanciato Juventus Play, un nuovo canale televisivo Fast che consente ai tifosi di seguire il club in ogni momento, direttamente da casa. La piattaforma trasmette le repliche delle partite stagionali della prima squadra maschile e femminile, della Next Gen e dell’Under 20, oltre alle conferenze stampa in diretta, alle produzioni originali dello Juventus Creator Lab e a contenuti d’archivio.

Il progetto amplia le possibilità di comunicazione del club e rafforza il legame tra la squadra e la propria community di appassionati. Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten Tv, con accesso gratuito e senza necessità di abbonamenti o registrazioni.

