Stacca un pezzo di naso a morsi all’uomo che aveva difeso la donna che lui aveva aggredito

VERCELLI – Un episodio di violenza estrema si è consumato lo scorso maggio in un bar lungo la tangenziale di Vercelli, dove un uomo residente a Torino, ha aggredito prima la compagna e poi un uomo intervenuto per difenderla.

L’uomo aveva iniziato a litigare con la convivente, insultandola e colpendola. Un altro cliente presente nell’area di servizio, ha cercato di calmare la situazione. L’intervento è però costato caro: l’uomo violento ha morso il volto del difensore, staccandogli parte del naso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Questura di Vercelli, trovandosi di fronte a una scena di grande violenza. L’aggressore è stato immediatamente arrestato con l’accusa di lesioni gravi. L’uomo ferito è stato trasportato al Cto di Torino, dove i medici sono riusciti a riattaccargli il naso grazie a un delicato intervento chirurgico.

Nei giorni scorsi, l’aggressore si è presentato in Tribunale a Vercelli con il proprio legale, l’avvocato Mario Cometti, e ha patteggiato una pena di due anni da scontare agli arresti domiciliari. Il giudice ha deciso di derubricare l’accusa da sfregio permanente a lesioni gravi.

