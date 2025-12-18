Si presentano come incaricati della Regione Piemonte ma è una truffa telefonica

TORINO – La Regione Piemonte lancia un avviso ai cittadini riguardo a tentativi di truffa telefonica che stanno coinvolgendo numerosi residenti. Secondo le segnalazioni, sedicenti operatori si presenterebbero come incaricati dell’ente regionale, proponendo offerte fasulle per servizi idrici ed energetici e chiedendo dati personali e bancari.

L’amministrazione regionale precisa con fermezza che non ha mai avviato iniziative di questo tipo e non promuove la vendita di prodotti, dispositivi o abbonamenti.

Come difendersi

Per proteggersi, i cittadini sono invitati a seguire alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza:

Non fornire mai dati personali o bancari al telefono.

Non accettare offerte o contratti senza verificarne l’autenticità.

Segnalare immediatamente eventuali tentativi di truffa alle forze dell’ordine o alle associazioni dei consumatori.

La Regione ribadisce l’importanza di una prudenza particolare di fronte a contatti telefonici sospetti e invita la popolazione a diffondere la notizia per prevenire ulteriori episodi.

