TORINO – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, sono avvenute le proteste contro lo sgombero dell’Askatasuna, avvenuto all’alba. Molti attivisti hanno occupato la sede stradale davanti al centro sociale con tavoli e sedie e contro questi sono stati attivati gli idranti della polizia.

Alle 18 è iniziato il presidio che vede centinaia di persone davanti all’Askatasuna protestare. Non mancano le forze dell’ordine che sono schierati con diverse camionette e tenuta antisommossa. Presenti anche i carabinieri e la guardia di finanza per contribuire alla garanzia dell’ordine pubblico.

