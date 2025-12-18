Seguici su

Perquisizioni all’Askatasuna: arrivano attivisti, chiudono due scuole

È iniziato il presidio nei pressi della sede. Chiudono temporaneamente due scuole nel quartiere.

Chiara Scerba

Pubblicato

18 secondi fa

il

TORINO – Sul Blitz all’alba al centro sociale Askatasuna si mobilitano gli attivisti: richiamano all’appello per il presidio in solidarietà.

Al momento, circa trentina di persone è accorsa in presidio dalla parte opposta di corso Regina Margherita, mentre la polizia continua con le perquisizioni. I carabinieri e guardia di finanza sono sul posto per contribuire alla garanzia dell’ordine pubblico.

Nel frattempo, vicino al centro sociale, sono state chiuse due scuole: una primaria e una dell’infanzia.

 

