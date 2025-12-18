Nuovi orari al Tunnel di Tenda: transito fino alle 23 per le festività

CUNEO – Buone notizie per chi si sposta tra Piemonte e Francia durante le festività invernali. La Commissione intergovernativa Italia-Francia, riunita ieri 17 dicembre, ha deciso di estendere la fascia oraria di transito nel Tunnel di Tenda nei fine settimana e nei giorni festivi.

A partire da sabato 20 e domenica 21 dicembre, e per tutti i weekend successivi fino a domenica 11 gennaio 2026 compresa, la galleria resterà percorribile fino alle ore 23.00, ampliando in modo significativo le possibilità di spostamento rispetto all’orario attuale.

Gli orari della viabilità:

Durante i giorni feriali, il Tunnel di Tenda continuerà a essere aperto con orario continuativo dalle 6 alle 21, come già stabilito. La modifica riguarda esclusivamente sabati, domeniche e festivi, ed è stata introdotta per agevolare il traffico turistico e commerciale legato alle vacanze natalizie e di inizio anno.

Nel dettaglio, nei giorni feriali il primo transito dall’Italia verso la Francia è previsto alle 6, con ultimo passaggio alle 20.30. In direzione opposta, dalla Francia all’Italia, il primo ciclo è alle 6.15 e l’ultimo alle 20.45.

Nei fine settimana e nei giorni festivi, l’ultimo transito dall’Italia verso la Francia sarà possibile alle 22.30, mentre dalla Francia verso l’Italia alle 22.45, consentendo così la percorrenza del tunnel fino alle 23.

Il Tunnel di Tenda: un collegamento strategico tra Italia e Francia

Il Tunnel di Tenda è una delle infrastrutture più importanti per il collegamento tra l’Italia e la Francia, attraversando l’arco alpino. La sua storia affonda le radici nel XIX secolo, sotto il Regno d’Italia. Dopo una lunga chiusura per motivi di sicurezza, la galleria è tornata percorribile dal 28 giugno 2025, attualmente con senso unico alternato.

