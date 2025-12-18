Natale sulla neve senza auto: bus navetta gratuito da Torino a Pian Benot

TORINO – Durante le vacanze natalizie arriva un servizio straordinario pensato per rendere più semplice l’accesso alle piste di Pian Benot, a Usseglio, anche per chi non vuole o non può mettersi alla guida sulle strade di montagna.

Sabato 27 e lunedì 29 dicembre sarà infatti attivo, in via sperimentale, un bus-navetta gratuito che collegherà Torino Porta Susa alle piste da sci delle Valli di Lanzo.

Il servizio, finanziato dalla Città metropolitana di Torino nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, prevede un pullman da 52 posti con partenza alle 8 da Porta Susa, fermate intermedie a Lanzo e a Usseglio capoluogo e arrivo a Pian Benot in mattinata. Il rientro è previsto alle 16 direttamente dalle piste, con le stesse fermate.

L’obiettivo è offrire un’alternativa comoda, sicura e sostenibile all’auto privata, riducendo il traffico e facilitando l’accesso alla montagna nel periodo delle festività. Il servizio è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria telefonica.