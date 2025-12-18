Prende a morsi un poliziotto a Lingotto: scatta l’arresto

TORINO – Un controllo di routine si è trasformato in un episodio di violenza nel quartiere Lingotto, dove un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni agenti della Polizia di Stato con pugni e morsi. Il ragazzo deve rispondere di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono ai giorni scorsi. Gli agenti della Squadra Volanti erano intervenuti nei pressi di un istituto scolastico, dove era stata segnalata la presenza di tre giovani ritenuti sospetti. Fermati per un controllo di identificazione, due di loro, di 20 e 25 anni, hanno manifestato fin da subito un atteggiamento ostile, rivolgendosi ai poliziotti con insulti e minacce.

Quando gli agenti hanno chiesto ai due di seguirli in ufficio per ulteriori accertamenti, il ventenne ha reagito con violenza, colpendo gli operatori con pugni e mordendoli nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo essere stato bloccato, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Torino ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il 25enne che si trovava con lui è stato invece denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

