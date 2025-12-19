NovaraTrasporti
Da fine dicembre a inizio gennaio stop dei treni tra Rho e Gallarate, disagi sulla tratta Domodossola-Milano
Dalle ore 01:00 di sabato 26 dicembre 2025 alle ore 01:00 di martedì 6 gennaio 2026
NOVARA – Dal 26 dicembre al 6 gennaio ci saranno dei lavori sulla tratta ferroviaria Domodssola-Milano e per questo alcuni treni subiranno delle modifiche.
Secondo quanto comunicato da Rfi, “per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Rho e Gallarate dalle ore 01:00 di sabato 26 dicembre 2025 alle ore 01:00 di martedì 6 gennaio 2026″.
Rete Ferroviaria Italiana spiega che effettuerà “importanti interventi di upgrade tecnologico, quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago (circa 8 km) con inserimento di una nuova fermata in località Nerviano, della messa a PRG della stazione di Parabiago nonché della realizzazione della bretella di collegamento a raso della linea Gallarate-Rho con la linea FNM Saronno-Malpensa (raccordo Y per Malpensa) e ERTMS”.
