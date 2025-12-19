AlessandriaCronaca
Incendio in un capannone a Casal Cermelli, nell’alessandrino
Ora la situazione sembra sotto controllo, ma si stanno ancora eseguendo i rilievi tecnici per la sicurezza
ALESSANDRIA – Un incendio è divampato nella notte tra ieri e oggi a Casal Cermelli, nell’alessandrino. Le fiamme hanno avuto origine in un capannone dismesso della Bioland, che si occupa di compostaggio di materiale organico. Il fuoco ha bruciato anche molto materiale in plastica e per questo si è generata una colonna di fumo nero.
Sul posto sono al lavoro otto equipaggi da tutta la provincia e dai comandi di Asti, di Vercelli, di Torino e di Novara
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Bus Gtt esce di strada e si schianta contro una vetrina in via Cernaia a Torino
Cronaca3 giorni fa
Inseguimento in piena notte dei Carabinieri tra Cambiano e Trofarello: denunciate due giovani che non si erano fermate a un posto di blocco
Economia2 giorni fa
La Commissione Europea cambia idea: no allo stop ai motori a combustione dal 2035
Cittadini2 giorni fa
“Di che seno sei?” a Vanchiglia c’è la Tettologa
Cronaca2 giorni fa