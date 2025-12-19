Incendio in un capannone a Casal Cermelli, nell’alessandrino

ALESSANDRIA – Un incendio è divampato nella notte tra ieri e oggi a Casal Cermelli, nell’alessandrino. Le fiamme hanno avuto origine in un capannone dismesso della Bioland, che si occupa di compostaggio di materiale organico. Il fuoco ha bruciato anche molto materiale in plastica e per questo si è generata una colonna di fumo nero.

Sul posto sono al lavoro otto equipaggi da tutta la provincia e dai comandi di Asti, di Vercelli, di Torino e di Novara

