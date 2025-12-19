Muore il consigliere comunale di Oglianico Paolo Crema: colto da un malore nell’azienda in cui lavorava

OGLIANICO – È deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale Paolo Crema, 48enne consigliere comunale di Oglianico.

Secondo quanto si apprende, la tragedia si è consumata questa mattina, quando Crema è stato colto da un malore mentre lavorava nel magazzino della ditta Castagna di via Salassa. I suoi colleghi hanno subito allertato i soccorsi e sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 Azienda Zero. Dopo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Molinette di Torino: qui purtroppo è morto.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4.

Il 48enne era noto anche per il suo ruolo nella rievocazione storica medievale delle Idi di Maggio. L’intera comunità si stringe intorno alla famiglia di Crema, che lascia moglie e figlie.

