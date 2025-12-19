Incendio nello stabilimento Bioland a Casal Cermelli, sul posto Arpa per le verifiche sugli inquinanti

ALESSANDRIA – Intorno alle 20 di ieri, Arpa Piemonte è stata allertata dai vigili del fuoco in merito all’incendio divampato nello stabilimento Bioland di Casal Cermelli (AL), impianto in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il trattamento di rifiuti organici per la produzione di compost.

Il personale tecnico dell’Agenzia si è recato sul posto, dove erano già presenti squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. L’incendio ha interessato un capannone di circa 3000 mq dove erano abbancati i materiali di risulta (sovvallo) derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti.

I rilievi di Arpa Piemonte

I tecnici di Arpa hanno assistito alle operazioni condotte dai vigili del fuoco di spostamento dei rifiuti in area esterna pavimentata per facilitare lo spegnimento. Sono state condotte alcune misure con strumentazione portatile nei pressi del capannone, rilevando concentrazioni di Monossido di Carbonio (CO) dell’ordine di alcune decine di ppm (parti per milione).

Nel circondario dell’abitato di Casal Cermelli, invece, non si rilevavano evidenze di prodotti di combustione. È stato anche effettuato un prelievo di aria ambiente con canister, per le analisi di laboratorio.

Oggi, fa sapere Arpa, è stato previsto un sopralluogo per approfondire la situazione ambientale in merito all’incendio e alla gestione delle acque di spegnimento.

