Prodotti per bambini con sostanze chimiche superiori alla norma: maxi sequestro da 10 milioni delle Finanza di Alessandria

ALESSANDRIA – Giocattoli, piccoli gadget e accessori destinati ai bambini: sono alcuni oggetti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Alessandria nell’operazione “Amazzonia”, svolta nei mesi scorsi.

Il valore del maxi sequestro è di oltre sette milioni di prodotti non sicuri e contraffatti, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro con la contestuale rimozione dei prodotti contraffatti dai market on-line europei e la segnalazione all’Istituto Superiore della Sanità di svariati cosmetici contenenti alcune sostanze chimiche in concentrazioni non tollerabili.

L’attività trae origine dagli sviluppi della precedente indagine denominata “DOUBLE”, conclusa nel marzo 2025

con il sequestro di oltre due milioni di capi d’abbigliamento e articoli per bambini.

Nei guai sono finite 19 società, multate con sanzioni di svariate migliaia di euro, fino ad un massimo di 760 mila. Sono stati denunciati 36 soggetti responsabili di aver introdotto nel territorio piemontese i prodotti contraffatti.

