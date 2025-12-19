Quotidiano Piemontese
Tetto in fiamme in frazione Biganzolo, vicino a Verbania
Nessun ferito, ma le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte
VCO – Nella serata di ieri nella frazione di Biganzolo, nel comune di Verbania, è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio residenziale. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 18.30 e si sono protratte fino alle 2 della notte appena trascorsa. Sul posto hanno operato due squadre complete della sede centrale di Verbania, supportate da un’autobotte e da un’autoscala.
All’arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già coinvolto il manto di copertura e le travi in legno del sottotetto mansardato adibito ad abitazione, estendendosi a una vasta porzione del tetto. I danni alla copertura risultano rilevanti e stimati in circa 100 metri quadrati.
Non si registrano persone coinvolte. Non è escluso che l’origine del rogo sia riconducibile alla canna fumaria di un generatore di calore in funzione.
