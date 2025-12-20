Precipita per 40 metri da un sentiero a Postua: ora è in ospedale

POSTUA – In mattinata, un escursionista è precipitato per circa 40 metri da un sentiero durante un’uscita in montagna. L’evento è avvenuto in provincia di Vercelli e l’allarme è scattato intorno alle 12.50.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L’elicottero ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente, consentendo lo sbarco dell’équipe sanitaria.

Dopo la stabilizzazione e l’imbarellamento, è stato necessario effettuare manovre alpinistiche per calare la barella e trasportare il ferito a spalle fino a un punto idoneo al recupero. L’escursionista è stato infine elitrasportato all’ospedale di Biella, in codice giallo per politrauma.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

