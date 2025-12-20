Rapina al supermecato a Novara: minaccia i dipendenti con una tronchese

NOVARA – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì al supermercato Lidl di corso XXV Aprile, dove un uomo ha tentato di fuggire dopo aver rubato alcuni generi alimentari, arrivando a minacciare i dipendenti con una tronchese in ferro e una bottiglia di vetro.

Il furto e la fuga dal supermercato

Erano circa le 17 quando il responsabile del punto vendita ha contattato il 112, segnalando l’inseguimento di un uomo che aveva oltrepassato le casse senza pagare. Il soggetto, descritto come un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni, vestito con abiti da lavoro, aveva fatto scattare il sistema antitaccheggio e si era dato alla fuga verso l’esterno.

Raggiunto nel parcheggio dal responsabile del supermercato e da un addetto alla vigilanza, l’uomo ha reagito in modo violento: prima ha spintonato uno dei dipendenti e lanciato una confezione di cibo, poi ha estratto una tronchese, intimando ai presenti di non avvicinarsi. Poco dopo ha impugnato anche una bottiglia di birra in vetro, assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo.

Solo grazie alla prontezza dell’addetto alla sicurezza, che è riuscito a sottrargli la bottiglia approfittando di un momento di distrazione, l’uomo si è nuovamente allontanato.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Nel frattempo, le indicazioni fornite in tempo reale alla sala operativa hanno consentito a una Volante della Polizia di Stato di intercettare il soggetto in via San Giuliano, dove è stato fermato e identificato. Si tratta di un 49enne residente fuori provincia, che ha ammesso quanto accaduto.

La tronchese utilizzata per le minacce è stata sequestrata, mentre la merce rubata – del valore di pochi euro – è stata recuperata integra e restituita al supermercato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per rapina.

