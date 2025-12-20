Italia più forte che mai in Val Gardena: Mattia Casse nella top ten, il Piemonte protagonista sulla Saslong

VAL GARDENA – Il fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena si chiude con un bilancio più che positivo per la squadra azzurra della velocità. Podio, piazzamenti di prestigio e la sensazione che l’Italia c’è, anche sulle piste più esigenti del Circo Bianco, più forte che mai. Tra i risultati da sottolineare, spicca l’ottavo posto di Mattia Casse, piemontese di Oulx, protagonista di una prova solida e concreta sulla celebre Saslong.

Mattia Casse, la velocità nel sangue

Classe 1996, Mattia Casse rappresenta una delle punte di diamante della squadra azzurra di velocità. Nato e cresciuto a Oulx, nel cuore dell’Alta Val di Susa, Casse è figlio d’arte: il padre Alessandro è stato una leggenda del chilometro lanciato, due volte campione del mondo negli anni Settanta e capace di superare i 184 km/h.

Una tradizione familiare che Mattia ha trasformato in percorso sportivo, scegliendo la discesa libera e il super-G come terreno d’espressione. In Val Gardena ha confermato il suo valore, chiudendo ottavo a 1”20 dal vincitore, in una gara velocissima e tecnicamente complessa. Un risultato che vale molto, soprattutto in un contesto di altissimo livello.

Un’Italia competitiva sulla Saslong

La discesa libera integrale ha regalato all’Italia anche la gioia del terzo posto di Florian Schieder, autore di una gara di grande intelligenza e continuità. Davanti a tutti lo svizzero Franjo Von Allmen, seguito dal connazionale Marco Odermatt, mentre Schieder ha completato il podio davanti a una concorrenza serrata.

Alle spalle del podio, la squadra azzurra ha mostrato profondità e compattezza. Abbiamo infatti Dominik Paris che ha chiuso sesto, Giovanni Franzoni dodicesimo e Benjamin Jacques Alliod ventesimo. La presenza massiccia nelle prime venti posizioni conferma la crescita del gruppo ed è dimostrazione del duro impegno che ripaga.

Per Mattia Casse, l’ottavo posto rappresenta un segnale importante e per il Piemonte è la conferma di avere un atleta capace di competere ai massimi livelli dello sci alpino internazionale, portando il nome delle sue montagne sulle piste più iconiche.

