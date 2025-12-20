Seguici su
Chiara Scerba

Pubblicato

13 minuti fa

il

TORINO –  Il corteo per la protesta contro lo sgombro dell’Askatasuna raggiunge corso Regina Margherita. Immediata la risposta da parte delle forze dell’ordine: fitto lancio di lacrimogeni e idranti azionati in corso Regina angolo via Vanchiglia.

