Idranti e lacrimogeni al corteo di protesta dell’Askatasuna
Azionati gli idranti sulla folla.
TORINO – Il corteo per la protesta contro lo sgombro dell’Askatasuna raggiunge corso Regina Margherita. Immediata la risposta da parte delle forze dell’ordine: fitto lancio di lacrimogeni e idranti azionati in corso Regina angolo via Vanchiglia.
