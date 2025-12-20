Importanti nevicate sulle Alpi e piogge sparse nel weekend e fino a Natale

PIEMONTE – Tra il 21 e il 24 dicembre il Piemonte potrebbe essere interessato da una fase di maltempo intenso, con piogge abbondanti in pianura e nevicate importanti sulle Alpi, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal fisico e meteorologo piemontese Andrea Vuolo.

La dinamica atmosferica in arrivo presenta possibili analogie con lo storico evento di metà dicembre 2008, quando sulla regione si registrarono accumuli di pioggia fino a 150 millimetri in pianura e oltre due metri di neve fresca sopra i 1.800-2.000 metri di quota.

Piogge forti in pianura e neve abbondante sulle Alpi

Nei prossimi giorni è sempre più probabile l’arrivo di una perturbazione poco usuale per il periodo, capace di portare precipitazioni diffuse e persistenti. Le piogge più intense potrebbero interessare in particolare le pianure occidentali e meridionali, mentre in montagna sono attese nevicate abbondanti, con accumuli rilevanti alle quote medio-alte.

Tra i settori più esposti figurano le valli alpine del Torinese e del Cuneese, dove la neve potrebbe risultare localmente molto abbondante.

Se le previsioni verranno confermate, non si escludono allagamenti e frane, oltre a un aumento del pericolo valanghe in quota in prossimità del Natale. Possibili disagi alla viabilità sono attesi soprattutto tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre, lungo le strade delle medie e alte valli occidentali.

Dopo questa fase, i modelli indicano una possibile seconda ondata instabile tra Natale e Santo Stefano, inserita però in un contesto termico più tipico dell’inizio dell’inverno.

