Torino tra le nove città italiane per la neutralità climatica: al via il programma MASE

TORINO – Il capoluogo sabaudo tra le nove città italiane selezionate dall’Unione europea per la Missione “Climate-Neutral and Smart Cities”, il programma che punta a rendere i principali centri urbani climaticamente neutrali entro il 2030. Proprio in questi giorni il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha dato il via a un nuovo programma di finanziamento dedicato alle città coinvolte.

Il via libera del Ministero dell’Ambiente

L’iniziativa, annunciata dal MASE, è rivolta alle città che hanno ottenuto il riconoscimento europeo del Mission City Label, attestando l’allineamento dei rispettivi piani strategici agli obiettivi di neutralità climatica. Oltre a Torino, fanno parte del programma Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato e Roma Capitale.

Il nuovo programma punta a sostenere l’attuazione dei Climate City Contract, gli strumenti operativi attraverso cui le città traducono gli impegni ambientali in interventi concreti.

Cosa prevede il progetto MASE

Il progetto mira ad accelerare il percorso verso la decarbonizzazione urbana, rafforzando il coordinamento tra politiche nazionali e iniziative europee. Al centro del programma ci sono azioni su mobilità sostenibile, efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili.

«Le città sono un motore fondamentale della transizione ecologica», ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto, sottolineando come il sostegno ai territori sia decisivo per raggiungere gli obiettivi climatici fissati al 2030.

