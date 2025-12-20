Volley femminile, vince solo Novara

CUNEO – Giornata da dimenticare per le piemontesi del volley femminile di serie A1. Su quattro solo Novara riesce a vincere il match (ed anche le igorine hanno rischiato andando sotto 2-0)

Troppo forte la Numia Vero Volley Milano che tra le mura di casa dell’Allianz Cloud si impone con il punteggio di 3-0 (25-17; 25-15; 25-15) sulla Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Chieri non è riuscita a replicare il risultato dell’andata e viene superata in classifica al quarto posto proprio da Milano. Alle piemontesi non è bastata una positiva Németh – unica in doppia cifra tra le fila ospiti – che ha messo a terra 17 palloni.

Non riesce l’impresa alla Honda Cuneo Granda Volley: la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si impone 0-3 al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Le Gatte lottano con il cuore nel primo e nel terzo set, ma le Pantere non vacillano e portano a casa il bottino pieno. Netto lo 0-3 finale con i parziali di 20-25, 10-25, 22-25.

Giornata da dimenticare per la Wash4green Monviso Volley, che va sotto due set a zero con la

Cbf Balducci Hr Macerata, recupera ma poi molla sul più bello e perde 2-3 al tie break. I parziali sono 22-25, 13-25, 25-20, 25-17, 8-15.

Chiude al tie break anche la Igor Gorgonzola Novara sul campo della Eurotek Laica Uyba. Anche le igorine vanno sotto 2 set a zero e riescono a recuperare, costringendo le padrone di casa al quinto set. Al contrario delle pinelle però Novara non molla e finisce per completare il recupero fino al 2-3 finale, con i parziali di 25-22, 25-19, 18-25, 21-25, 11-15.

