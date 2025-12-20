SportTorino
La Juve batte la Roma e torna a guardare in positivo il campionato
Terza vittoria di fila per la squadra di Spalletti
TORINO – La Juventus di Spalletti adesso c’è. Una vittoria bella e importante con la Roma da seguito all’altrettanto bella vittoria di Bologna.
Il primo tempo è a livelli tattici molto alti, ma con scarse occasioni, quella buona arriva sul piede di Conceicao proprio sul finale e il diagonale del portoghese porta la Juve in vantaggio.
Nella ripresa le squadre si aprono di più e la Juve resta solida. Spalletti deve rinunciare a Bremer, che non ha ancora i 90 minuti, e a Conceicao, infortunato. Ma la il raddoppio della Juve arriva comunque, grazie ad un’azione orchestrata da Yildiz e McKennie e conclusa in rete da Openda.
Siamo al 70′ ma la partita non è chiusa, anche perchè dopo 5 minuti Baldanzi accorcia e la riapre. Potrebbe chiuderla all’80’ Yildiz ma il suo destro a giro prende in pieno il palo. Poco male perchè la Roma non riesce a pareggiare e la Juve infila la terza vittoria di fila aprendo nuovi scenari per il proprio campionato.
