La Juve batte la Roma e torna a guardare in positivo il campionato

TORINO – La Juventus di Spalletti adesso c’è. Una vittoria bella e importante con la Roma da seguito all’altrettanto bella vittoria di Bologna.

Il primo tempo è a livelli tattici molto alti, ma con scarse occasioni, quella buona arriva sul piede di Conceicao proprio sul finale e il diagonale del portoghese porta la Juve in vantaggio.

Nella ripresa le squadre si aprono di più e la Juve resta solida. Spalletti deve rinunciare a Bremer, che non ha ancora i 90 minuti, e a Conceicao, infortunato. Ma la il raddoppio della Juve arriva comunque, grazie ad un’azione orchestrata da Yildiz e McKennie e conclusa in rete da Openda.

Siamo al 70′ ma la partita non è chiusa, anche perchè dopo 5 minuti Baldanzi accorcia e la riapre. Potrebbe chiuderla all’80’ Yildiz ma il suo destro a giro prende in pieno il palo. Poco male perchè la Roma non riesce a pareggiare e la Juve infila la terza vittoria di fila aprendo nuovi scenari per il proprio campionato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese