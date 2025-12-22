SpettacoloTorino
Claudio Baglioni chiude in piazza San Carlo a Torino il GrandTour La vita è adesso
Claudio Baglioni porta il GrandTour “La vita è adesso” a Torino, piazza San Carlo, il 18 settembre 2026.
TORINO – Claudio Baglioni ha annunciato una nuova e conclusiva data del suo GrandTour La vita è adesso e sarà Torino, nel cuore della città, in piazza San Carlo. Appuntamento il 18 settembre 2026 per la data di chiusura di un evento unico.
Baglioni, da giugno a settembre 2026, sarà in tour nei luoghi più iconici e splendidi d’Italia, da piazza San Marco a Venezia, al teatro Greco di Siracusa. Un tour attraverso l’Italia 40 anni dopo l’uscita di quello che è tutt’ora l’album più venduto della storia della musica italiana: La vita adesso. 4 milioni di copie nel 1985.
I biglietti
L’appuntamento con Torino è quindi il 18 settembre. I biglietti per la data di Torino del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 14.00 di martedì 23 dicembre 2025 per 24 ore in esclusiva per gli iscritti a Clab e dalle ore 14.00 di mercoledì 24 dicembre su TicketOne.it e nei punti vendita abituali.
Questo l’annuncio:
La compagnia del giro arriverà, il 18 settembre 2026, nella magnifica piazza, cuore storico e sociale del capoluogo piemontese, per il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano, iniziato a Venezia il 29 giugno in Piazza San Marco.
La spedizione del “GrandTour LA VITA È ADESSO” – il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’album più venduto di sempre in Italia, “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – si arricchisce di una nuova e straordinaria tappa che concluderà il “GrandTour”:
18 settembre 2026 – Piazza San Carlo, Torino.
Nel 2026, da fine giugno a settembre, il GrandTour porterà la sua musica in 40 località del territorio italiano, negli scenari più suggestivi del Bel Paese, sui palchi di grandi teatri all’aperto. Un ritorno che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Claudio Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor.
