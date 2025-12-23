La neve è arrivata sul Piemonte: a Prato Nevoso superato il metro di neve – FOTO

TORINO – Come nelle attese, è arrivata sul Piemonte la perturbazione che ha portato sulla nostra regione piogge intense ma anche nuove, abbondanti nevicate.

Particolarmente interessato dalle nevicate il Cuneese. A Prato Nevoso già nella serata di ieri si era ormai ampiamente superato il metro di neve al suolo e continuerà a nevicare, ad intermittenza, fino a Santo Stefano. La località è stata interessata anche da un temporale di neve nella notte.

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, nella notte la neve ha raggiunto anche l’altopiano Cuneese, imbiancando le città di Cuneo, Mondovì e Ceva, spingendosi fin sul Fossanese poco sotto i 400 metri s.l.m. grazie alle condizioni di omotermia favorite dall’intensità delle precipitazioni.

In località Tetti Caban di Chiusa Pesio (CN), 900m s.l.m., si registrano ben 32 centimetri di neve al suolo, come vedete nella immagine in evidenza.(FOTO di iduevagamondi dal gruppo Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte).

Atmosfera magica, e molto natalizia, anche a Limone Piemonte.

Nel Torinese, invece, una fitta nevicata ha interessato Bar Cenisio, frazione di Venaus (TO) – 1.483m s.l.m., poco sotto il Moncenisio.

